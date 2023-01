Nachbarn sollen aufmerksam sein Wieder Einbrüche in Reinsdorf - Die Polizei prüft Zusammenhänge mit Taten im Dezember

Schon wieder sind Unbekannte in Einfamilienhäuser in Reinsdorf eingebrochen. Ob es einen Zusammenhang mit den Einbrüchen im Dezember in Reinsdorf und Braunsdorf gibt, wird derzeit geprüft.