Das German Pops Orchestra ist in Wittenberg zu erleben, auf der Leinwand. In „echt“ gibt’s Christian Schnarr am Klavier.

Wittenberg/MZ. - „Möge die Neugier mit Dir sein.“ Mit diesem Satz des Komponisten, Pianisten und Arrangeurs Christian Schnarr endet online ein kurzer Werbeblock, in dem ein Musikprojekt empfohlen wird, das gewiss als ungewöhnlich bezeichnet werden kann und bei dem der Titel Programm ist: Holywood. Holy wie heilig. Und doch ist die Anlehnung an das Zentrum der US-amerikanischen Filmindustrie berechtigt. Denn was an zeitlosen, bekannten Melodien, darunter Kirchenlieder, bald auch in Wittenberg zur Aufführung kommt, tut dies im Gewand von Filmmusik. Es hat das Zeug zu großem Kino.

Live und auf Leinwand

Präsentiert wird „Holywood“ am Sonntag, dem 14. April, um 18 Uhr im Stadthaus. Ausführende sind Holywood-„Erfinder“ Christian Schnarr, der live am Piano spielt, und das German Pops Orchester, das auf der Leinwand zu erleben ist. Die Moderation übernimmt der Liedermacher und Schauspieler Klaus-André Eickhoff, der manchem in Wittenberg aus Veranstaltungen des örtlichen christlichen Kulturvereins „Licht an! Konzerte“ bekannt sein dürfte. Auch beim Konzert mit dem German Pops Orchestra zeichnet der Verein um Jörg Schütze als Veranstalter verantwortlich.

Über das Orchester heißt es in einer Mitteilung, es stehe wie kein anderes Symphonie-Orchester für „Classical Crossover“ – und für die Neugier „auf faszinierend Anderes“. Und das bekam der Klangkörper unter der Leitung von Bernd Ruf denn auch mit Schnarrs Holywood. Am Ende erweckte das German Pops Orchestra alte Kirchenlieder wie beispielsweise „Großer Gott wir loben dich“ sowie vertraute Melodien als Filmmusik zu neuem Leben. Und nicht nur das: „In der Musikhalle Ludwigsburg entstanden beeindruckende Filmaufnahmen von den Musikerinnen und Musikern. So wird das German Pops Orchestra bei jeder Show zum Leinwandorchester“, heißt es weiter in der Ankündigung. Der Anblick des Orchesters in der gebotenen Größe verstärke das mitreißende Musikerlebnis. Und dazu spielt Schnarr live auf der Bühne am Piano, während Eickhoff moderiert.

Liebe, Leidenschaft, Erfahrung

Nach Auskunft von Jörg Schütze hat es eine Weile gedauert, einen Termin mit Christian Schnarr zu finden. Er selbst hatte Schnarr zunächst in einem Podcast erlebt und später dessen „Holywood“-Programm auf CD gehört. Über Holywood heißt es auf der Website von Schnarr: „Meine ganze Liebe, Leidenschaft und Erfahrung als Komponist und Arrangeur fließen in dieses Projekt.“

Für die Veranstaltung am 14. April im Stadthaus Wittenberg hat der Kartenvorverkauf begonnen. Erhältlich sind die Tickets in den Läden „Terra Verde“ und „DejaVu“, in der Wittenberg-Information, und der Alpha-Buchhandlung sowie bei www.cvents.eu online. Kinder bis zwölf Jahren haben freien Eintritt.