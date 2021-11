Wie sieht die Arbeit in der Wittenberger Cranach-Stiftung aus? - Stippvisite bei zwei Freiwilligen

Wittenberg/MZ - Andreas Preibisch mag es allem Anschein nach kontrastreich. An zwei Tagen in der Woche sitzt er an der Kasse eines Supermarktes in Wittenberg. Da kann es durchaus auch mal hektisch zugehen, doch beschere ihm diese Arbeit ein „kleines Zubrot“. Der Kontrast wartet bei der Cranach-Stiftung, seinem anderen derzeitigen Einsatzort, Kunst umgibt ihn dort und die magische Aura eines historisch bedeutenden Gebäudes.

Aktiv im Mappenkurs

Zur Stippvisite bei Preibisch geht es im Cranach-Haus am Markt 4 ins erste Obergeschoss. Der 19-Jährige kann dort mit Johanna Thiele einen Raum nutzen - auch sie ist 19 und beide sind sie gerade im Bundesfreiwilligendienst. Preibisch und Thiele kommen aus zwei unterschiedlichen Dörfern nahe der Lutherstadt, sie kennen sich, wie Thiele sagt, seit der Grundschule und haben beide das Lucas-Cranach-Gymnasium in Wittenberg absolviert. Doch damit enden die Parallelen, denn im Freiwilligendienst bei der Cranach-Stiftung sind sie sich zufällig wieder begegnet.

Unterschiedlich für diesen Einsatz sind auch die jeweiligen Beweggründe: Während Preibisch sich noch vor dem Abitur für ein Kunststudium beworben hatte, vorerst ohne Zusage, weshalb er nun das Jahr bis zur nächsten Gelegenheit bei Cranachs ist, verspricht Thiele sich Orientierung. Sie sei hinsichtlich einer beruflichen Perspektive noch auf der Suche, und dann hatte sich auch noch Plan A, nämlich ein Auslandsaufenthalt zerschlagen. Ob sie gleichwohl kunstaffin sei? Ja, durchaus, „aber nicht so perfekt wie Andreas“, sagt sie.

Der ist schon seit drei, vier Jahren im Mappenkurs an der Jugendkunstschule der Cranach-Stiftung. Dass er eigentlich „schon immer“ gezeichnet hat, erzählt Preibisch. Doch als er dann 14, 15 Jahre alt war, da wollte er all dies vertiefen. Eine Lehrerin am Gymnasium habe ihm die Cranach-Malschule empfohlen. Nun sagt er, bevor er Fotos einiger eindrucksvoller Arbeitsproben zeigt: „Ich habe hier schon eine Menge gelernt.“ Und was das angestrebte Studium betrifft, so betont Preibisch: „Etwas anderes als Kunst ist für mich keine Option.“ Dass die nächste Bewerbung schon in Arbeit ist, verwundert da nicht.

Zurück ins Hier und Jetzt: Wie gern diese Bundesfreiwilligen genau das sind bei der Cranach-Stiftung, ist ihnen anzumerken. Erst seit drei Monaten sind sie da, schon viel sei passiert in dieser vergleichsweise kurzen Zeit und man habe „so viele tolle Leute“ getroffen. Preibisch erinnert auch an eine Vereinsversammlung, zu der „interessante Leute“ kamen, „mit denen man ins Gespräch kommen konnte“. Was sie vor allem begeistert, beschreibt Preibisch so: „Dass unsere Arbeit hier wertgeschätzt wird, freut uns.“

Andreas Preibisch absolviert ein Jahr im Bundesfreiwilligendienst bei der Cranach-Stiftung Wittenberg. Dort wurde kürzlich eine Ausstellung rund um das Thema Adventskalender eröffnet. Foto: Thomas Klitzsch

Banner für Cranachs Markt

Im Einsatz sind sie nach Auskunft von Marlies Schmidt, der Kunsthistorikerin an der Cranach-Stiftung, im Bereich Kultur sowie im Malschul- und Ausstellungsbereich. Und als kürzlich die Sonderschau „Türchen für Türchen Vorfreude“ mit Adventskalendern eingerichtet wurde (die MZ berichtete ausführlich), da hat Preibisch ganz en passant, aber kompetent dem Zeitungsfotografen einige Exponate vorgestellt.

Aktuell arbeitet Andreas Preibisch an einem Banner für „Cranachs Adventshof“. Die Veranstaltung soll wie berichtet ab Freitagnachmittag und zum ersten Adventswochenende auf dem Cranach-Hof in der Schlossstraße 1 stattfinden. Das Banner, das beim Treffen am Dienstag noch in Arbeit war, lädt zu Glühwein ein. Dieses Wort kommt daher wie feuerrotlodernde Flammen und Preibisch lacht: „Cranachs Glühwein wärmt gut durch.“

„Cranachs Adventshof“ findet am 26. November von 15 bis 20 Uhr sowie am 27. und 28. von 11 bis 20 Uhr in der Schlossstraße 1 statt. Es gilt 3G, am Eingang zum Hof wird kontrolliert.