Spaß für die ganze Familie in Sachsen-Anhalt Wie schnell kann man sich im Maislabyrnith verirren? MZ-Reporter macht den Test in Rackith

Das Mais-Labyrinth in Rackith geht in die zweite Runde: Größer, höher und kniffliger soll es sein. Was ist dran? MZ-Reporter Paul Damm wagt erneut einen Selbsttest – mit eindeutigem Ergebnis.