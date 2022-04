Wie Renaissancemusikfestival in Wittenberg Menschen Mut machen will

Veranstaltung will Menschen auch Mut machen - und interessante Musik bieten sowieso. Am 22. Oktober geht es los.

Wittenberg/MZ - Nein, es ist nicht selbstverständlich, dass die Lutherstadt so ein kleines, feines Festival ihr Eigen nennt. Und es ist in Zeiten wie diesen schwieriger als sonst schon, so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Zum 16. Mal wird Wittenberg ab dem 22. Oktober im Umfeld des Reformationsfestes wieder für zehn Tage zum Aufführungsort für Renaissancemusik. Eine „Nische“, gewiss, nichts für den Massengeschmack, aber etwas mit „treuen Fans“, wie Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) konstatiert. Und die treuen Fans, sonst wären es keine, sie kommen ja eben immer wieder, aus ganz Deutschland, und nicht nur. Mit etwa 1.000, 1.200 Besuchern rechnet der Musiker Thomas Höhne, heute künstlerischer Leiter des Festivals, das er vor Jahren ins Leben rief und das es ohne ihn ganz bestimmt nicht geben würde. Auch wenn es heute viele Partner sind, die zum Gelingen beitragen, darunter Land und Stadt als Mitfinanziers.