Die Waldbrände auf Rhodos sind auch hierzulande ein Thema. In Reisebüros gibt es viele Anrufe von Wittenbergern, die ihren Urlaub in Gefahr sehen.

Wie Reisebüros in Wittenberg auf Waldbrände auf Rhodos reagieren; was das für Urlauber bedeutet

Wittenberg/MZ - Auf die schönsten Wochen des Jahres freut sich jeder riesig. Schon lange im Voraus wird in der Familie besprochen, nach welchen Highlights am Urlaubsort man sich am meisten sehnt. Man träumt sich an den Strand oder in die Berge. Das angestrebte Ziel, für das sich die Familie gemeinsam entschieden hat, wird zum Sehnsuchtsort. Doch was ist, wenn es dort plötzlich brennt? Wie derzeit auf Rhodos.