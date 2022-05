Wie mit Ungeimpften in der Region Wittenberg umgegangen wird und wie hoch die Impfquote ist

Beschäftigte in Pflegeheimen tragen derzeit besonders viel Verantwortung. Wie hoch die Impfquote in der Region ist und wie mit Ungeimpften umgegangen wird.

Wittenberg/MZ - Das Virus ist mit Macht zurückgekehrt, die vierte Welle bereitet zunehmend Sorgen. In Schulen insbesondere, aber auch in Senioren- und Pflegeheimen. Es gab jüngst wieder Todesfälle und Berichte darüber, dass viele Pflegekräfte ungeimpft seien. Deshalb wird jetzt die Testpflicht ausgeweitet - ungeimpfte Beschäftigte in Pflege- und Behinderteneinrichtungen müssen sich ab 13. November täglich testen lassen. Als Empfehlung gilt das auch für geimpftes und genesenes Personal und Besucher. Die MZ hat nachgefragt, wie die Situation in hiesigen Einrichtungen ist.