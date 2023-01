Wie lebte das Baby vor seinem Tod in Wittenberg?

Im Prozess gegen Eltern, die ihr Baby getötet haben sollen, schildern Zeugen ihre Eindrücke von den Lebensumständen der Familie. Was die Kripo bei der Durchsuchung der Wohnung fand.

Wittenberg/Dessau/MZ - Im Prozess gegen ein in Wittenberg lebendes Ehepaar, das im Januar letzten Jahres ihr 15 Monate altes Kind getötet haben soll, haben am Mittwoch weitere Zeugen ausgesagt. Zwei Polizeibeamte beschrieben ihre Ermittlungen zum Fall. Ein Mitarbeiter der Wittenberger Kriminalpolizei hatte in der Wohnung der Familie Fotos geschossen. Besonders ins Auge seien dabei die Blutspritzer über dem Kinderbett, den Beschreibungen zufolge handelte es sich um eine Art Reisebett, gefallen. Blut fand sich auch im Bett des Babys.