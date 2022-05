Wie läuft es nach dem Lockdown in Wittenberg und Coswig weiter?

Der „Wartecontainer“ am Stift ist noch in Betrieb.

Wittenberg/Coswig - „Operateure im Dauereinsatz“, „Wenn Pflegekräfte nicht mehr können“, das sind nur zwei Schlagzeilen aus jüngerer Zeit. Hintergrund ist die allmähliche Rückkehr mancher Klinik zum Regelbetrieb infolge rückläufiger Infektionszahlen in der Corona-Pandemie. Diese hatte dazu geführt, dass das Leistungsspektrum vielfach reduziert wurde, um etwa Stationen zu sperren, weil das Personal zur Versorgung von Covid-Patienten benötigt wurde. Auch im Evangelischen Krankenhaus Paul Gerhardt Stift in Wittenberg wurden zeitweise überwiegend Notfallpatienten behandelt, andere Operationen und Behandlungen fanden in reduziertem Umfang statt, hieß es noch im Mai. Die MZ hat sich in Kliniken der Region nach dem aktuellen Stand erkundigt.