Wie Erdflöhe in Meuro ganze Ernten gefährden

Meuro/MZ - Er ist nur wenige Millimeter groß, richtet aber immensen Schaden an: Der Erdfloh, ein schwarzer, eher unscheinbar wirkender Käfer, frisst sich im Herbst durch Rapsfelder. Wo sich das gefräßige Insekt aufhält, bleibt in der Regel kaum ein grünes Blatt zurück. Der junge und frisch gesäte Raps: hinüber. Den Landwirten in der Region beschert der kleine Erdfloh nur Ärger. „Man sieht gut die Fraßschäden, die er an der Rapspflanze hinterlässt“, berichtet Stefan Georgi, Chef der Agrargenossenschaft von Meuro, und zeigt auf die großen Löcher in den zarten Blättern. Dass sich im kommenden Jahr daraus noch eine kräftige Pflanze entwickelt, damit rechnet Georgi nicht mehr.