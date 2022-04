Wie einer der größten Fans den ZDF-Fernsehgarten in der Lutherstadt Wittenberg erlebte

Einer der größten „Fernsehgarten“-Fans, Bernd Zirzlmeier, ist in die Lutherstadt gekommen. Warum er bei fast jeder Show dabei ist.

Fernsehgarten-Fan Bernd Zirzlmeier an der Thesentür

Wittenberg/MZ - Man braucht eigentlich gar nicht lange drum herum zu reden: Der einzige Grund, warum Bernd Zirzlmeier am vergangenen Wochenende die Lutherstadt besucht, ist die Tatsache, dass der ZDF-Fernsehgarten in der Stadt gastiert. Der 61-jährige Rentner ist den Stammzuschauern und Fans der nach wie vor populären Sonntagsshow gut bekannt, denn er ist ein Urgestein. „Vor der Corona-Pandemie war ich bei 368 Sendungen am Stück“, sagt er mit erhobenem Zeigefinger. „Ich bin eigentlich immer dabei“, schmunzelt der sympathische Senior.