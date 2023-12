Nachfahren der Familie Bosse haben sich jetzt am restaurierten Grabmal Bosse-Waymayer auf dem Friedhof in der Dresdener Straße in Wittenberg getroffen. Mit dabei waren auch einige Wittenberger sowie eine Marienschwester. Schwester Simona hat noch in der früheren Bosse-Klinik gearbeitet.

(Foto: Corinna Nitz)