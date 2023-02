Oranienbaum-Wörlitz/MZ - „Wenn man Ende der 80er Jahre auf dem Weg von Dessau nach Wörlitz an der Kapenmühle vorbeigefahren ist, hat man eigentlich nie angehalten“, sagt Steffi Lemke. Die grüne Bundesumweltministerin aus Dessau erinnert an den ehemaligen Truppenübungsplatz Möhlau-Sollnitz, der seit 2008 nun zu einem Naturschutzgebiet geworden ist. Wo einst Büsche und hohes Gras das Bild bestimmten, weiden heute Heckrinder und Konikpferde. Das Natura-2000-Gebiet „Halboffene Weidelandschaft Oranienbaumer Heide“ wurde am Dienstag von Lemkes Ministerium als eines der drei erfolgreichsten Projekte der UN-Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen in Deutschland ausgezeichnet.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 7 Tage >>testen<<.