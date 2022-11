Wie die Dorfgemeinschaft vorangebracht werden soll

Pratau/MZ - Da geht was ab in Pratau, dem Wittenberger Ortsteil südlich der Elbe. Ein Dorf kommt ins Gespräch – und zwar miteinander! Als Höhepunkt einer in Pratau erfolgreich gewachsenen Kommunikationskultur in Form von Dorfgesprächen laden der Ortsbürgermeister Hendrik Krüger und Projektinitiatorin Carolin König am Mittwoch, 23. November, um 19.30 Uhr zum ersten Pratauer Stammtisch „Gänsetreff“ in den örtlichen Freizeit- und Seniorenclub ein und freuen sich auf eine rege Beteiligung aus allen zugehörigen Ortsteilen.

