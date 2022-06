Wie die Campingplätze im Landkreis Wittenberg durch die Krise kommen

Die Campingplätze in der Region verzeichnen weniger Gäste als im Vorjahr. Das gilt auch für Wohnmobile. Was die Betroffenen als Ursache vermuten.

Nicole Krauthahn zeigt auf den halb leeren Caravanplatz der Marina in Coswig.

Wittenberg - Der Umgang mit der Pandemie ist durchaus unterschiedlich, wenngleich die Bedingungen auf dem Platz letztlich überall gleich sein dürften. Während der Camping-Platz am Bergwitz-See auf der Internetseite in Signalrot mit den 3G-Regeln und der aktuellen Inzidenz-Zahl empfängt, begrüßt die Marina Coswig ihre Gäste in spe mit betonter Normalität: „Unser Stellplatz ist uneingeschränkt geöffnet“, eine Anreise rund um die Uhr möglich, heißt es auf der Homepage.