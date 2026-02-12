Sollen auf mehr als 600 Hektar der Fläche Wittenbergs und seiner Ortsteile Photovoltaik-Freiflächenanlagen ermöglicht werden? Im Stadtrat sorgt das für Diskussionen und eine knappe Abstimmung.

Wie der Wittenberger Stadtrat über die Ausweitung von Photovoltaik-Anlagen entschieden hat

Photovoltaik-Freiflächenanlagen sollen in größerem Umfang auf Wittenberger Gemeindegebiet gebaut werden dürfen.

Wittenberg/MZ. - Die Diskussion im Stadtrat über Photovoltaik-Freiflächenanlagen habe schon einmal über 70 Minuten gedauert, erinnert sich Stadtrat Joachim Richter (CDU). Dieses Mal nahm sie etwa halb so viel Zeit in Anspruch und wurde doch recht intensiv geführt.