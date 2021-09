Wie der Veranstalter in Piesteritz Lärmbeschwerden vermeiden will

Feiern bis vier Uhr nachts in Piesteritz mit 35 Künstlern ist geplant.

Das Beatfestival startet am Freitag in Piesteritz.

Piesteritz/MZ - Noch größer, noch mehr Acts, noch mehr Show und zwei Tage Party nonstop - damit wirbt der Veranstalter Sebastian Sperling von RD Outbreak auf seiner Internetseite für das „Beatfestival“. Dieses soll am Freitag beginnen.

35 Künstler werden an zwei Tagen Partyfreunden auf der Freilichtbühne am Freibad in Piesteritz einheizen. Wie Sperling bereits vor zwei Wochen mitteilte, unterliege das Festival einem „ausgeklügelten Lärmschutzkonzept“. Denn im vergangenen Jahr hatte es etliche Beschwerden von Anwohnern gehagelt, die sich über zu laute Musik - vor allem nachts - beklagten. Eigenmessungen der Lautstärke sollen helfen, Richtlinien einzuhalten.

Wie Wittenbergs Polizeisprecherin mitteilte, werde im Rahmen der Streifentätigkeit ein Auge auf das Festival geworfen. Zu Gast sein werden unter anderem die Künstler und Musiker „Finch“, „Zahni“, „Ostblockschlampen“ und „Eskei83“. Freitag soll bis 4 Uhr und Samstag bis 4.30 Uhr gefeiert werden.