Wie der Gutachter den vereitelten Tankstellen-Brandstifter einschätzt

An einer Tankstelle wollte sich der Angeklagte in Brand setzen.

Dessau/Wittenberg - Eine Heilungschance für die paranoide Schizophrenie, unter welcher der Beschuldigte leidet, ist „sehr, sehr unwahrscheinlich“. Zu dieser Einschätzung gelangte der forensisch-psychiatrische Sachverständige Ulf Müller. Er bezog sich dabei auf den 28-Jährigen, der sich derzeit vor der 2. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau wegen versuchter Brandstiftung und Herbeiführens einer Brandgefahr zu verantworten hat.

In seinem Gutachten in dem Sicherungsverfahren, das unter dem Vorsitz von Uda Schmidt stattfindet, legte er dar, dass inzwischen von einer chronifizierten Form der erstmals 2011 diagnostizierten Erkrankung auszugehen ist. Aus der Warte des Experten kommt ein selbstständiges Leben für den Mann nicht in Frage. Allerdings müsse er auch nicht in einem geschlossenen Heim untergebracht werden.

Maßnahmen sind nötig

„Dass er sich ganz allein zurechtfindet, halte ich für ausgeschlossen“, sagte Müller. „Für ihn sind tagesstrukturierende Maßnahmen nötig.“ Derzeit hält sich der von Volker Gößling verteidigte Beschuldigte im Maßregelvollzugszentrum Uchtspringe bei Stendal auf.

Dort wurde er am 4. Februar untergebracht, weil er einen Tag zuvor versucht hatte, an einer Tankstelle an der Coswiger Landstraße einen Brand zu verursachen, indem er kurz nach 8 Uhr vier Zapfpistolen aus den Halterungen nahm und die entstandene Lache mit einem Feuerzeug anzünden wollte.

Ulf Müller bestätigte der Kammer, dass bei der dauerhaften Gabe eines Depot-Medikaments „ein relativ normales Leben“ möglich sei. Allerdings habe der 28-Jährige, dessen größerer Teil der Familie in Baden-Württemberg zu Hause ist, nach einer 2015 beginnenden Phase der Stabilität vor ungefähr drei Jahren die verschriebenen Medikamente eigenmächtig abgesetzt.

„Da blendete er die Konsequenzen aus und es kam keine Stabilität herein“, fand der Sachverständige, der darauf verwies, dass der Patient nach diesem Schritt dekompensierte und einen schwerwiegenden Selbstmordversuch unternahm.

Massiv verängstigt

Suizid-Absichten verfolgte der Beschuldigte zunächst auch mit der Aktion an der Wittenberger Tankstelle und wenig später auf einem Parkplatz in der Nähe eines Grillstandes für Rostbratwürste. Dort brach er den Tankdeckel eines Pkw auf, entzündete mehrere Papierfetzen und schob diese in den Tankstutzen, um das Fahrzeug zur Explosion zu bringen.

In seinem Wahn, einer ihn vermeintlich verfolgenden Vergewaltiger-Sekte entkommen zu müssen, sei er schon so massiv verängstigt gewesen, dass er meinte, der Tod sei besser als alle drohenden Qualen, beschrieb Ulf Müller den inneren Zustand des Mannes.

„Seine Steuerungsfähigkeit war aufgehoben“, legte der Mediziner dar. „Die paranoid-halluzinatorische Erkrankung ist der Kern einer seelischen Störung. Dabei müssen die Betroffenen nicht wild agieren und außer Rand und Band sein.“ Das Problem sei vielmehr, dass die Erkrankten nicht mehr alternativ denken könnten. „Er wurde von einer überwältigenden Angst beherrscht, weil er glaubte, die Sekte wollte ihn schänden.“

Probleme mit Video

Fortgesetzt wird das Verfahren am 27. Juli. Nach Möglichkeit soll dann noch die Videoaufzeichnung des Vorfalls an der Tankstelle gezeigt werden. Die davon vorliegende DVD ist wegen einer Beschädigung momentan nicht abspielbar.

Für die Reparatur könnte nur eine Fachfirma sorgen. Und eine Sicherungskopie existiert nicht. „In vergleichbaren Fällen ist diese sonst üblich“, kommentierte Staatsanwalt Gunnar von Wolffersdorff. Dessen Hoffnung ist nun, eventuell über den Tankstellen-Inhaber an eine Aufnahme zu gelangen: „Denn es war für den doch ein besonderer Vorfall“. (mz)