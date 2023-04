Seit dem 1. April müssen Touristen in Wittenberg eine Abgabe zahlen. Was das kostet, wie Hoteliers die Situation einschätzen, wo es noch hakt und wie sich Rabatte nutzen lassen.

Wittenberg/MZ - Kreuzfahrt-Touristen und sogar Radfahrer sah man hie und da bereits in den vergangenen Wochen im Stadtbild, am 1. April aber hat in Wittenberg nun auch ganz offiziell die Touristensaison 2023 begonnen. Kein Saisonstart wie jeder andere: Erstmals erhebt die Stadt von ihren Besuchern einen „Gästebeitrag“. Zahlen müssen die inzwischen vielerorts übliche Abgabe zunächst lediglich jene Gäste, die in der Lutherstadt auch übernachten, Tagestouristen also – noch – nicht.