Die Technik im Trebitzer Freibad ist dringend sanierungsbedürftig. Unter anderem ein Sandfilter muss erneuert werden.

Wie Bad Schmiedeberg an Fördergeld für das Freibad in Trebitz kommen will

Bad Schmiedeberg/MZ. - Einen Versuch, Geld für Sanierungsarbeiten im Freibad Trebitz aufzutreiben, unternimmt die Stadt Bad Schmiedeberg. Ein entsprechender Projektvorschlag ist bei der jüngsten Sitzung des Stadtrates einstimmig gebilligt worden. Hintergrund ist das Förderprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“.