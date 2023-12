Christoph Hagemann hat das Weihnachtsoratorium am zweiten Adventssonntag in der Wittenberger Stadtkirche geleitet.

Wittenberg/MZ. - In Johann Sebastian Bachs musikalischem Schaffen gibt es kaum ein Werk, das so viel Freude bereiten und das Leben so bereichern kann wie sein Weihnachtsoratorium BWV 248. Insbesondere dann, wenn es sich um eine gelungene Aufführung handelt wie am zweiten Adventssonntag in der Wittenberger Stadtkirche. Das Bachsche Weihnachtsoratorium ist für viele im Advent das „Obligatorium“ schlechthin und ein Lichtblick auf bevorstehend schöne Festtage.