Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ. - Es war eine der umstrittensten Entscheidungen des Jahres: Die Fusion von Luther-Melanchthon-Gymnasium und Lucas-Cranach-Gymnasium. Was im Februar dieses Jahres als Gerücht die Runde machte, wurde bald schnell zur Gewissheit: Weil drei Gymnasien im Kreis Wittenberg, unter ihnen das Cranach-Gymnasium, die Zielgrößen bei den Schülerzahlen unterschreiten, sollte dieses seine Eigenständigkeit verlieren. So wollte es das Schulamt. War das Problem bisher mit Ausnahmegenehmigungen gelöst worden, so sollte jetzt eine dauerhafte Lösung her.