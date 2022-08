Wichtige Wittenberger Stiftung feiert 25-jähriges Bestehen

1997 wurde die Stiftung Luthergedenkstätten gegründet. Nicht nur ein neuer Name zeugt von Aufbruch. Was war und was sich ändern soll.

Wittenberg/MZ - Eigentlich könnten sie sich jetzt ganz entspannt zurücklehnen. Die Zeiten, da der Stiftungsdirektor in allererster Linie als Bauherr gefragt war, sind überstanden. Die Museen stehen, allen voran natürlich das Zugpferd aus Wittenberg, das Lutherhaus, dito Nachbar Melanchthon sowie die Häuser in Eisleben und Mansfeld. Mehr als 60 Millionen Euro flossen in den zurückliegenden 25 Jahren in Sanierung, Bau und Umbau der Luthergedenkstätten, davon überschlagsmäßig allein 25 Millionen in Wittenberg. Legendär die Debatten, die sich an den Neubauten entzündeten, Stichwort Verbinder zwischen Lutherhaus und Augusteum, Stichwort Melanchthonhaus. Gelohnt hatte sich der Mut: Mit 14 Preisen ist die Stiftung Luthergedenkstätte meistausgezeichnete Bauherrin in Sachsen-Anhalt.