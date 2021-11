Wetter: Welche Werte im Oktober im Kreis Wittenberg gemessen wurden

Wittenberg/MZ - In diesen grautrüben Tagen des Novembers sei an den im Landkreis recht sonnigen Oktober erinnert. Dieser begann mild und endete mild. „Richtiges“ Wetter fand deutlich weiter nördlich und südlich statt.

Ein Blick in die Ferne

Um die Monatsmitte gab es starke Fröste in Skandinavien bis minus -18,0°C im schwedischen Latnivaara. Im Mittelmeerraum tobten tagelange Stürme mit sehr ergiebigen Regenfällen (Korfu 482 Liter /Quadratmeter, normal im Oktober sind 138 l/m²). Das markanteste Ereignis des Monats war noch der erste Sturm in diesem Herbst, der einige Schäden im Landkreis, meist in Form umgestürzter Bäume hinterließ. Am 21. und 22. wurden zwischen Wittenberg und Jessen Spitzengeschwindigkeiten zwischen 80 und 45 km/h gemessen gleich 9 bzw. 6 Bft (Windstärke), kein Vergleich mit den 119 km/h in Dresden-Klotzsche. Gesperrte Straßen und Zugausfälle waren die bekannten Folgen.

Im Hinblick auf die Monatsmitteltemperatur ist der Landkreis nicht sonderlich aufgefallen. Um 10,1 °C sind ermittelt worden, das entspricht einer Abweichung von 0,7 Grad vom langjährigen Mittel der Jahre 1961 bis 1990; deutschlandweit betrug die Abweichung 0,6 Grad. Wird der Bezugszeitraum 1991 bis 2020 berücksichtigt, beträgt die Differenz 0,4 Grad. Am 3. Oktober (!) ist in Wittenberg mit 24,7 °C ein Sommertag wirklich sehr knapp verfehlt worden, bei den anderen Hobbyfröschen lag das absolute Maximum des Monats rund 1 Grad niedriger. Bis auf Wittenberg sind in Mühlanger, Pretzsch, Annaburg und Jessen die ersten Nachtfröste beobachtet worden. Am 10. bzw. 25. zeigten die Thermometer leichten Frost um minus 1 bis minus 3 Grad; in der Summe gab es im Oktober 2 bis 5 Frosttage, am Erdboden waren es 6 Tage.

Ein deutliches Plus

Nicht so sehr erfreulich war die Bilanz im Oktober bei nur zehn Tagen mit messbarem Niederschlag. Im Flächenmittel des Landkreises sind von 25 Beobachtern 23,4 Liter auf den Quadratmeter gemeldet worden. Das entspricht 61 Prozent der Summe für den Oktober im Zeitraum 1961 bis 1990. Die höchsten Monatssummen haben Stackelitz, Coswig und Vockerode abgefasst, dort wurden 33 bzw. 31 Liter/m² gemessen. Mit knapp 14 Litern ist Holzdorf aus dem Rennen gegangen, mit 14,8 Litern Jessen-Ost.

Gleichwohl beläuft sich die Jahresbilanz des Niederschlags auf 458 Liter/m². Das waren bis Monatsende 92 Prozent der langjährigen Summen. Die Freunde eines Goldenen Oktobers dürften auf ihre Kosten gekommen sein: Mehr als 140 Stunden Sonnenschein, ein Plus von 36 bis 46 Prozent sind im Landkreis von West nach Ost verzeichnet worden.