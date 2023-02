Bis zum 2. März haben Landschaftsarchitekten Zeit, sich für die Teilnahme zu bewerben. Am 4. Juli entscheidet eine Jury, wie die Laga aussehen soll.

Landesgartenschau 2027 in der Lutherstadt

Wittenberg/MZ - Für die Wittenberger Landesgartenschau 2027 (Laga) hat der landschaftsarchitektonische Wettbewerb begonnen. Am 31. Januar ist laut Bürgermeister André Seidig die „Wettbewerbsbekanntmachung“ erfolgt, am 4. Juli werde eine Jury entscheiden, wer den Zuschlag zur konkreten Gestaltung der Gartenschau bekommt. Vorgesehen ist ein zweistufiges Verfahren: Bis zum 2. März können Bewerber ihr Interesse an einer Teilnahme bekunden, eine Woche später werden sie dann zum Wettbewerb eingeladen (oder eben auch nicht) und müssen dann bis 31. Mai ihren Wettbewerbsbeitrag eingereicht haben.