Wer will Wittenberger Oberbürgermeister werden?.

Wittenberg/MZ - Die Lutherstadt Wittenberg sucht ein neues Stadtoberhaupt. Seit Donnerstag können sich Interessenten um das Amt bewerben. Bewerberinnen und Bewerber müssen am Wahltag mindestens 21 Jahre alt - aber jünger als 67 - und Deutsche oder andere EU-Bürger sein. Dass man in Wittenberg wohnt, ist dagegen nicht Voraussetzung, so dass sich im Grunde auch Auswärtige bewerben könnten als Oberbürgermeister der Lutherstadt.

Amtsinhaber wird voraussichtlich wieder zur Wahl antreten

Praktisch werden die Aspiranten für die Wahl am 27. Februar freilich aus der Gegend kommen, allen voran Torsten Zugehör (parteilos), der das Amt seit 6. Juli 2015 und damit im siebten Jahr inne hat. Seine Amtszeit endet im Juli. Oder eben auch nicht, denn Zugehör will MZ-Informationen zufolge erneut antreten. Eine Überraschung ist dies nicht, denn bereits bei der Wahlvorbereitung in den Gremien des Stadtrats hatten alle Signale in diese Richtung gewiesen. Zugehör selbst stand krankheitsbedingt für ein MZ-Gespräch nicht zur Verfügung.

Das Herausfordererfeld ist derzeit noch überschaubar. Bei der Wahl 2015 waren drei Personen gegen Zugehör angetreten, darunter auch Dirk Hoffmann, damals AfD, heute AdB. Hoffmann werden auch diesmal Ambitionen nachgesagt, auf MZ-Nachfrage hält sich der Kandidat in spe noch bedeckt. „Ich schließe nichts aus“, sagte der Vorsitzende der zweiköpfigen AdB-Ratsfraktion, er habe aber „die letzte Entscheidung noch nicht getroffen“. Im Stadtrat hatte sich Hoffmann für eine Verlegung der Wahl ins Frühjahr eingesetzt, um Kandidaten bessere Wetterbedingungen für den Straßenwahlkampf zu bieten.

Mehrere Parteien bekunden Unterstützung für Zugehör

Drei große Parteien, CDU, SPD und Freie Wähler, sind mit der Arbeit des bisherigen Oberbürgermeisters dagegen offenbar so einverstanden, dass sie aus diesem Grund keinen eigenen Kandidaten aufstellen wollen. „Wir haben Herrn Zugehör vor sieben Jahren unterstützt und sehen uns bestätigt“, erklärte der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins, Sven Paul. Die Entscheidung des Vorstands über eine Unterstützung sollte am Donnerstagabend fallen.

Die Christdemokraten stellen laut Bettina Lange, Kreischefin und Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, ebenfalls „keinen eigenen Kandidaten“, dieses „Signal“ sei aus der Ortsgruppe gekommen - und mehr als „vorstellbar“, dass die Partei Zugehör unterstützt. Der habe schließlich „keine so schlechte Arbeit gemacht“, so Lange. „Wir werden ihn wahrscheinlich unterstützen“ , heißt es bei den Freien Wählern, wobei die offizielle Entscheidung der Partei noch ausstehe, wie Fraktionschef Stefan Kretschmar erklärte.

Auch die AfD wird keinen eigenen Kandidaten aufstellen, das jedenfalls erklärte ihr Fraktionschef Volker Scheurell und begründet es mit Realismus: Das Amt sei „anspruchsvoll“ und mit einer „großen Außenwirkung“ verbunden. Die Grünen winken ebenfalls ab. Man sei ein „sehr kleiner Kreisverband“, sagte dessen Vorsitzende Katharina Neuhaus. Ob die Partei einen anderen Kandidaten unterstützen werde, sei offen.

Linke erwägt eigene Kandidatur

Unterdessen denkt man bei der Linken durchaus über einen eigenen Kandidaten nach. Eine Entscheidung werde nun womöglich noch vor Weihnachten fallen, sagte Fraktionschef Horst Dübner mit Blick auf pandemiebedingt verschobene Gespräche mit „potenziellen Kandidaten“. Namen nannte er nicht. Alternativ sei auch eine Unterstützung des Amtsinhabers nicht vom Tisch.

Mögliche Einzelbewerber sind zu diesem Zeitpunkt erwartungsgemäß noch nicht bekannt. Der Stadt-Bedienstete Matthias Felix, der zuletzt als Landratskandidat angetreten war und zuvor auch den Sessel seines Chefs im Rathaus angestrebt hatte, lehnte eine Stellungnahme gegenüber der MZ ab.

Wie alle Kandidaten, die nicht von einer Partei ins Rennen geschickt werden, sondern als Einzelbewerber antreten, muss übrigens auch Amtsinhaber Torsten Zugehör zunächst Unterschriften sammeln, um sich überhaupt bewerben zu dürfen. Das Wahlgesetz des Landes sieht vor, dass ein Prozent der Wahlberechtigten einer Kommune sich auf diese Weise für einen Bewerber aussprechen müssen, bei größeren Kommunen, und dazu zählt auch Wittenberg, genügen 100 Unterschriften. Das dürfte für einen Amtsinhaber zu schaffen sein.