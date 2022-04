Wer soll Wittenberger Oberbürgermeister werden?

Wittenberg/MZ - Licht ist der Saal bestuhlt, das hat mit Corona zu tun. Noch lichter sind die Plätze besetzt. Das hat womöglich auch damit zu tun, dass viele Wittenberger es vorgezogen haben, der Veranstaltung per Livestream am heimischen Computer beizuwohnen. 50, vielleicht 60 Menschen, darunter viele Verwaltungsmitarbeiter und Stadträte, sind am Mittwochabend der Einladung zum öffentlichen Wahlforum in das Wittenberger Stadthaus gefolgt. Wer will und soll am 24. April der neue Oberbürgermeister werden?