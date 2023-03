Nach dem Schmuddelwetter steht für viele Autofahrer eine gründliche Fahrzeugwäsche an. Dafür müssen sie nun mehr blechen. Womit das die Waschanlagen-Betreiber im Landkreis Wittenberg begründen.

In der Waschstraße am Lerchenberg erhält jedes Auto eine händische Vorreinigung: Angelo Lubitu und Chefin Karina Reimann seifen einen Wagen ein.

Wittenberg/MZ - Der Winterdreck muss runter. Nach monatelangem Schmuddelwetter steht bei vielen Autobesitzern spätestens jetzt im Frühling eine gründliche Autowäsche an. Und wer nicht selbst zum Lappen oder Wassereimer greift, der fährt in eine der vielen Waschanlagen im Landkreis. In weniger als zehn Minuten ist das Fahrzeug dann wieder blitzeblank. Es wurde geschrubbt, geföhnt und nach Wahl auch mit Wachs überzogen. Das hat seinen Preis.