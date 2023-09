Schon wieder wird ein Senior aus dem Kreis Wittenberg vermisst. Der 71-jährige Günter K. wohnt in einem Pflegeheim in Wittenberg. Beschreibung und Foto im Text.

Wittenberg/MZ - Seit Mittwoch, den 6. September um 10.30 Uhr wird der 71-jährige Günter K. aus einem Wittenberger Pflegeheim vermisst.

Er sei gut zu Fuß und folgende Angaben zur Personenbeschreibung liegen der Polizei vor:

circa 160 Zentimeter groß

von kräftiger Gestalt

bekleidet mit einer dunklen Hose und einem blauen T-Shirt

hängender linker Arm durch eine alte Verletzung

er trägt einen Brustbeutel um den Hals

soll einen Reisepass mitführen

Günter K. wird in Wittenberg vermisst. (Foto: Polizei)

Die bisherigen Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden der vermissten Person.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, wird gebeten, sich im Polizeirevier Wittenberg unter der Telefonnummer 03491 / 46 90 oder per E-Mail an [email protected] zu melden.

Derzeit werden im zwei weitere Senioren im Kreis Wittenberg vermisst. Wie die Cornelia Dieke von der Wittenberger Polizeiinspektion informiert, wird weiter nach ihnen gesucht. Am Abend kam bei der Suche nach Monika S. auch ein Hubschrauber in Wittenberg zum Einsatz. Dies und die Suche mit Spürhunden am Tage haben bisher noch nicht zum Auffinden der Frau geführt.