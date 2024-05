Nach einem Mann mit Glatze sucht die Polizei in Wittenberg. Wer hat den mutmaßlichen Dieb gesehen? Beschreibung im Text.

Wittenberg/MZ - Wie der Polizei angezeigt wurde, entwendete ein unbekannter Täter in den Vormittagsstunden des 23. Mai in der Gartenanlage „Am Stadtgraben“ in Wittenberg aus einer Gartenlaube einen Rucksack und aus einer weiteren Laube eine Umhängetasche.

In beiden Fällen standen die Gartenlauben offen, da ihre Besitzer im Garten anwesend und mit der Gartenarbeit beschäftigt waren. Die Eigentümerin des Rucksacks bemerkte noch den unbekannten Täter, wie er über ihre Terrasse ging, den Zaun überstieg und sich zügig entfernte.

Durch zwei weitere Gartenbesitzer konnte der Täter am Teich der Gartenanlage ausfindig gemacht werden. Nach dem Ansprechen und kurzem Festhalten gelang ihm mit einem Fahrrad die Flucht. Jedoch ließ er den Rucksack und die Umhängetasche sowie eine olivgrüne Bomberjacke zurück.

Wie sich herausstellte, wurde aus der Umhängetasche nichts entwendet. Aus dem Rucksack sei nach Angaben der Geschädigten Bargeld in zweistelliger Höhe entwendet worden.

Die Polizei bittet Zeugen, die anhand der Personenbeschreibung Hinweise zur Identität des unbekannten Täters geben können, sich im Polizeirevier Wittenberg unter der Telefonnummer 03491 / 4690 oder per Mail an [email protected] zu melden.

Der Täter kann durch die beiden weiteren Gartenbesitzer wie folgt beschrieben werden: