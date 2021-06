Wer es im Landkreis Wittenberg über die Liste in den Landtag schafft

Wittenberg - Im Landkreis Wittenberg hat sich ein noch deutlicherer Stimmenzuwachs für die Christdemokraten ergeben als landesweit. Während die CDU dem vorläufigen amtlichen Ergebnis zufolge landesweit bereits stolze 7,3 Prozent hinzugewinnen konnte, wird dieser Wert in den Wahlkreisen 25 und 27 mit einem Zweitstimmenplus von 11,9 und 9,8 Prozent nochmals übertroffen. Im Wahlkreis 24 lag der Zweitstimmenzuwachs für die CDU zwar mit 7 Prozent im Schnitt, dafür ragte hier bekanntermaßen Direktkandidat Reiner Haseloff mit einem Erststimmen-Anteil von 53,9 Prozent heraus.

Zwei Kandidatinnen und zwei Kandidaten, die in den hiesigen Wahlkreisen angetreten waren, sind über den Listenplatz ihrer Partei in den Landtag eingezogen: Margret Wendt (AfD), Heide Richter-Airijoki (SPD), Thomas Lippmann (Die Linke) und Matthias Lieschke (AfD).

Die Wahlbeteiligung sank in allen drei Wahlkreisen leicht, bleibt aber auf immer noch ordentlichem Niveau. Unter den Städten liegt Annaburg in dieser Rubrik an der Spitze - hier gingen beachtliche 67,8 Prozent der Wahlberechtigten an die Urnen, angelockt auch von der dortigen Bürgermeisterwahl. Kemberg folgt knapp dahinter - mit einer Wahlbeteiligung von 67,5 Prozent.

Außerdem fällt mit Blick auf die Ergebnisse in den Städten zum Beispiel auf, dass in Bad Schmiedeberg gleich zwei Kandidaten deutlich mehr Erststimmen erhielten als ihre Partei Zweitstimmen: Gemeint sind Andreas Lehmann (Freie Wähler) und Michael Seidel (SPD). Sie kamen als Personen offenbar gut an. (mz)