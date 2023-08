Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bad Schmiedeberg/MZ - Das junge Paar ist gut beschäftigt. Am gestrigen Freitag gingen die Darsteller Margarethas von Österreich und Friedrichs II. noch ihren alltäglichen Beschäftigungen in der modernen Zeit nach, am Nachmittag führte der Weg dann von Halle nach Bad Schmiedeberg, wo es galt, die Kleidung zu wechseln, in prächtige Kostüme zu steigen und eine Art Zeitreise zu unternehmen, ins Jahr 1431.