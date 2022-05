Wer 2022 die Lutherpaare beim Wittenberger Stadtfest gibt

Wittenberg/MZ - Einen kleinen Vorgeschmack auf das, was sie da erwartet an Repräsentationspflichten in nächster Zeit, bekommt die Lutherin am Dienstag kurz vor halb drei auf dem Altan des Alten Wittenberger Rathauses. Der dpa-Fotograf verlangt so einiges. Eins, zwei, fünf, sechsmal muss Nicole Melzer-Fricke ihren Brautstrauß in die Höhe werfen, ohne ihn fallen zu lassen, versteht sich, und ohne ihn dabei zu zerfleddern, bevor das ultimative Bild vom Lutherpaar 2022 im Kasten ist. Und dann, bitte sehr, mögen sich die Brautleute doch jetzt auch mal küssen, fordert der Fotograf, wer wen, egal. Katharina übernimmt.

