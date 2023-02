Ausblick: Die Cranach-Stiftung Wittenberg plant ihr Jahr 2023. Was Besucher erwarten können.

Kultur in Wittenberg

An den einstigen Hausherrn Lucas Cranach den Älteren erinnert auf dem Cranachhof in der Wittenberger Schlossstraße 1 diese Bronze. Ebenfalls auf dem Hof befindet sich die Jugendkunstschule der Cranach-Stiftung.

Wittenberg/MZ - Die Apokalypse hat Konjunktur und so lange es Menschen gibt, wird sich das wohl leider nicht ändern. Immerhin in der Cranach-Stiftung überwindet man den Abgrund jetzt: Dort wird ein Wechsel der Sonderausstellungen vorbereitet. „Apokalypse – Ein Blick in den Abgrund und darüber hinaus“ mit Werken beispielsweise von Max Beckmann und Cranach macht Platz für die Ausstellung „Über_Leben“. Ab 18. Februar sind Arbeiten auf und mit Papier von Matthias Frach zu sehen.