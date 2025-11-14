Arbeitsplätze mit deutschen Facharbeitern zu besetzen, ist in manchen Branchen ein Problem. Firmen suchen zunehmend Personal aus dem Ausland. Wie die Lage im Landkreis ist.

Wenn Jobs nicht besetzt werden können: Firmen suchen Personal im Ausland

Wittenberg/MZ. - Das Interesse ist beträchtlich, die zahlreichen Plätze im Saal des Piesteritzer Hofes sind besetzt. Etwa 30 Unternehmen haben sich angemeldet zu einer Veranstaltung, die den Titel „Finden und Binden ausländischer Fachkräfte“ trägt. Eingeladen haben der Landkreis, das Netzwerk Willkommenskultur und Fachkräftegewinnung sowie das WelcomeCenter Sachsen-Anhalt.