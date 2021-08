Wenn die Scheune in Bräsen bebt

Das Duo Spielberg empfing am Mittwochnachmittag Oliver Haidt. Gemeinsam brachten sie die Fläminger Musikscheune in Bräsen zum Beben. Der Sänger, der das erste Mal dort zu Gast war, freute sich riesig auf des neue Publikum - und er wurde nicht enttäuscht. Die Gäste waren voll dabei und spendeten viel Applaus. Die nächsten Veranstaltungen in der Reihe „Spielberg lockt die Stars aufs Land“ finden am 8. und 9. September statt.

Es handelt sich um ein Nachholkonzert vom März 2021. Als Stargast angekündigt wird dann „Sanny aus dem hohen Norden“. Beginn ist um 12 Uhr. Ticketvorbestellungen sind telefonisch unter 034907/30271 möglich. (mz)