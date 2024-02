Zum 100. Todestag des bekannten Schriftstellers wird in Wittenberg der Nachwuchs zur Teilnahme an einem besonderen Projekt eingeladen. Worum es bei dem von der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt initiierten „KafkaProzess 2024“ geht und wer die Partner sind.

Kündigen ein Kafka-Projekt in Wittenberg an: Paul F. Martin, Lydia Klingner, Yvonne Standke-Schramm und Constanze Reißig

Wittenberg/MZ. - Franz Kafkas Verhältnis zu seinem Vater galt als schwierig. Der Konflikt sollte auch das Werk des Sohnes prägen. Da kann es schon irritieren, dass beide in einem Grab auf dem Neuen jüdischen Friedhof in Prag bestattet wurden. Oder wie Paul Martin es formuliert: „Wenn etwas kafkaesk ist, dann das.“ Der Studienleiter an der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt in Wittenberg hat die Grabstätte besucht und berichtet beiläufig davon bei einem Treffen in der Wittenberger Stadtbibliothek. Die Einrichtung gehört zu den Partnern bei einem besonderen Projekt, das im Jahr des 100. Todestages von Franz Kafka die Jugend dazu einladen möchte, sich mit Leben und Werk dieses Mannes zu beschäftigen.