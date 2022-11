Weniger Menschen bei der Montagsdemonstration in Wittenberg

Auch am vergangenen Montag liefen wieder Demonstranten durch Wittenberg. Diesmal waren es deutlich weniger als in der Woche zuvor.

Montagsdemo in Wittenberg

Wittenberg/MZ - Unter dem Motto „Frieden, Freiheit, Souveränität“ haben auch am vergangenen Montag wieder einige an der Montagsdemonstration in Wittenberg teilgenommen.