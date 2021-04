Weltbund-Pfarrer geht in Ruhestand: Eine lange Reise für Joachim Zirkler

Wittenberg - Joachim Zirkler, Studienleiter des Lutherischen Weltbundes, geht in den Ruhestand. Was von ihm in Wittenberg bleibt.Joachim Zirkler, Studienleiter des Lutherischen Weltbundes, geht in den Ruhestand. Was von ihm in Wittenberg bleibt.

Nach knapp sieben Jahren in Wittenberg geht Ende Oktober der Mann in den Ruhestand, der einiges dazu beigetragen hat, dass die Wittenberger ein Panorama des Künstlers Yadegar Asisi ihr Eigen nennen können. Der evangelische Pfarrer Joachim Zirkler arbeitete beim Lutherischen Weltbund und organisierte dort als Studienleiter internationale Seminare für teils hochrangige Kirchenoberhäupter. Der Kontakt, der das Panorama nach Wittenberg brachte, stammt allerdings aus Zirklers Werdegang in Sachsen.

In seinem Büro in der Jüdenstraße zeugt heute ein Bild davon, wo die Wurzeln des 65-Jährigen liegen: Ein Foto aus der Dresdner Kreuzkirche, des größten evangelischen Gotteshauses Sachsens, zeigt Zirklers alte Wirkungsstätte. Der Vater von zwei Töchtern und geborene Dresdner studierte Theologie in Ost-Berlin und Leipzig und verließ die DDR danach, um als Dorfpastor in Niedersachsen zu arbeiten.

„18 Jahre war ich in Gleidingen, südlich von Hannover“, sagt Zirkler. Danach folgte „der Ruf ’Back to the roots’“, wie er sagt. Er wurde 2002 Stadtpfarrer in der Dresdner Kreuzkirche - elf Jahre blieb er dort. An der Kreuzkirche organisierte er unter anderem Gespräche mit nicht-kirchlichen Prominenten, die ihre Gedanken zu Bibeltexten darlegten. Darunter: Yadegar Asisi. Der Künstler und der Pfarrer lernten sich kennen und schätzen,

2013 bot sich dann für den Theologen die Möglichkeit, zum Lutherischen Weltbund nach Wittenberg zu gehen und dort - so war es ursprünglich geplant - bis zum Reformationsjubiläum als Studienleiter zu arbeiten. In den Seminaren werden Bischöfe aus aller Welt geschult, ebenso aber auch Gemeindeangestellte - vom Schatzmeister bis hin zum Synodenpräsidenten reicht der Teilnehmerkreis.

Die Gäste kommen aus Afrika, Asien oder den USA. Und das Reformationsjubiläum stand an. „Die Aufgabe reizte, weil die Welt in die Stadt kam“, sagt Zirkler heute. Allerdings musste er dafür sein Englisch aufbessern - also zog es ihn für drei Monate nach Johannesburg in Südafrika. Dort arbeitete er mit in einer Gemeinde im Stadtzentrum, besuchte aber auch jene, in denen Armut und die Spätfolgen der Apartheid noch spürbar waren.

Zurück in Wittenberg sagte Asisi: „Der Luther interessiert mich schon lange.“ Pfarrer und Künstler schritten gemeinsam durch die Stadt, 2014 kam es zu einem ersten Treffen, damals noch mit Oberbürgermeister Eckhard Naumann (SPD), später mit seinem Nachfolger Torsten Zugehör. Bei den Verwaltungschefs hätten sie offene Türen eingerannt.

Nun galt es noch, die Kirche zu überzeugen. Bischöfin Margot Käsmann trafen Asisi und Zirkler im Mauerpanorama in Berlin. „Damit war das Panorama auf das Gleis gesetzt“, sagt Zirkler. In bahnbrechender Geschwindigkeit wurde aus der Idee ein fertiges Gebäude samt Kunstwerk - nach dem Treffen im Oktober 2014 in Berlin war bereits am 21. Oktober 2016 Eröffnung.

Wie unlängst berichtet, bleibt das Panorama nun länger bestehen als damals geplant - die Evangelische Kirche Mitteldeutschland hat die Schirmherrschaft übernommen. Joachim Zirkler, der Dresden nie ganz verlassen hat, zieht es nun zurück in die Residenzstadt. Wittenberg will er dennoch immer wieder besuchen - allein schon wegen der vielen Menschen in der Stadtkirchengemeinde und in deren Bibelkreis. „Hier läuft man sich immer wieder über den Weg.“

Apropos Laufen: Ein Reiseziel haben Zirkler und seine Frau für den Ruhestand schon ins Auge gefasst, zumindest sobald das Reisen wieder uneingeschränkt möglich ist. Im Frühjahr wollen sie über den südlichen Jakobsweg, die Via de la Plata, pilgern. Drei bis vier Monate würden sie für die rund 1.000 Kilometer brauchen. Eine lange Reise nach einem erfüllten Berufsleben. (mz)