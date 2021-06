Welt-Erben feiern Vierteljahrhundert in Wittenberg

Wittenberg - Öffentliche Stadtführungen durch Wittenberg gehören ebenso dazu wie der Gottesdienst mit Kanzelrede der Physikstudentin Line Niedeggen, Aktivistin der Bewegung „Fridays for Future“, in der Stadtkirche oder Turmführungen mit Besichtigung der Türmerwohnung, ebenfalls in der Stadtkirche, sowie Entdeckertouren für Familien zum Beispiel durchs Lutherhaus und der geöffnete Südturm der Schlosskirche.

Mit einem breit gefächerten Programm - immer unter Beachtung der jeweiligen coronabestimmten Hygienebedingungen - feiern die Luthergedenkstätten in Eisleben und Wittenberg ein besonderes Jubiläum: Seit 25 Jahren besitzen sie den begehrten Unesco-Welterbe-Titel. Zu den Stätten zählen in Wittenberg das Luther- und das Melanchthonhaus sowie die Stadtkirche und die Schlosskirche, in Eisleben Luthers Geburts- und Sterbehaus.

Da coronabedingt nicht alle Veranstaltungen wie geplant stattfinden können, gibt es auch ein digitales Angebot, kündigt die Stiftung Luthergedenkstätten an. In einzelnen Videobotschaften sprechen die Vertreter der einzelnen Stätten – Stefan Rhein, Direktor der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt, Jörg Bielig, Kustos des Evangelischen Predigerseminars Wittenberg, und Alexander Garth, Pfarrer der Stadtkirche – sowie die Bürgermeister der Städte Eisleben und Wittenberg – Carsten Staub und Torsten Zugehör – darüber, wie 25 Jahre Welterbe die Stätten und Städte beeinflusst haben und inwiefern das Welterbe dazu beitragen kann, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu fördern.

„Wir sind außerordentlich dankbar dafür, dass die Wirkungsstätten der Reformation in Wittenberg 1996 als Unesco-Welterbe international anerkannt wurden“, erklärt Wittenbergs Oberbürgermeister Torsten Zugehör. „Aus städtebaulicher Sicht hat uns diese Würdigung immens dabei geholfen, verschiedene Fördermittel für die dringend notwendige Sanierung unserer Altstadt einzuwerben.

Andernfalls wäre die Stadt heute vermutlich nicht ’So schön wie nie!’. Des Weiteren verhalf uns der Titel aber auch dazu, unser Selbstbewusstsein zu stärken und Identität zu erlangen“, ist Zugehör überzeugt. Er geht deshalb davon aus, dass die Reformationsgeschichte als wichtige Säule des Leitbildes immer zur Lutherstadt Wittenberg gehören wird.

„Der Unesco-Welterbetitel ist ein herausragendes Qualitätslabel im internationalen Kulturtourismus. Die vielen Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Welt belegen dies Tag für Tag“, ergänzt Stefan Rhein, der auch Site Manager der Welterbestätte ist, in der Presseerklärung der Stiftung. „Der Titel ist aber auch eine Verpflichtung. Es geht zum Beispiel um besonders hohe denkmalpflegerische Standorte oder um ein wissenschaftliches Arbeiten, das vor der internationalen Öffentlichkeit bestehen soll. Für uns formuliert der Welterbetitel auch den Auftrag an eine intensive kulturelle Bildungsarbeit.“

Im Dezember 1996 hatte die Unesco die Luthergedenkstätten in Eisleben und Wittenberg als Kulturerbe der Menschheit anerkannt. Sie repräsentieren „einen bedeutsamen Abschnitt in der menschlichen Geschichte“ und sind „als authentische Schauplätze der Reformation von außergewöhnlich universeller Bedeutung“, hieß es in der Begründung der Kommission. Dass es schon ein halbes Jahr vor dem Jubiläum ein Festprogramm gibt, hängt mit dem Welterbetag zusammen, der immer am ersten Sonntag im Juni begangen wird.

Die Videobotschaften werden am 6. Juni auf www.martinluther.de sowie dem YouTube-Kanal der Stiftung Luthergedenkstätten veröffentlicht. (mz)