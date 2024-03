Wittenberg/MZ. - Mit seinem aktuellen Programm aus Gospel, Pop und Klassik gestaltet der Jugendchor Großenhain an diesem Sonntag, 10. März, um 11 Uhr den Gottesdienst in der Stadtkirche Wittenberg. Im Festjahr „fides cantat – der Glaube singt“ anlässlich des 500-jährigen Bestehens des Evangelischen Gesangbuches besucht der Chor mit seinem Leiter Stefan Jaenke am Sonnabend Torgau und kommt am Sonntag zum Gottesdienst nach Wittenberg.

Eine Besonderheit des Chores, der 2007 gegründet wurde, ist das Repertoire. Neben klassischer und populärer Kirchenmusik enthält es auch Popmusik von zahlreichen deutsch- und englischsprachigen Künstlern und Bands, die sich mit ihren Songtexten ernsthaft Gedanken um die Welt machen. Von Chorleiter Stefan Jaenke wird die Musik – Vorschläge kommen oft von den Chorsängern selbst – extra für diesen Chor arrangiert. Hinter dem Projekt „fides cantat“ stehen zehn renommierte Chöre aus allen Teilen Deutschlands, ausgewählt aus einem Bewerberfeld von fast 40 Chören. Vertreten ist ein breites Spektrum von Kinder- und Jugendchören, Kantoreien und Kammerchören von Augsburg im Süden bis Oldenburg im Norden.

Sie reisen nach Torgau und Wittenberg, um an den Ursprungsorten der evangelischen Kirchenmusik jeweils einen Gottesdienst und ein Konzert zu gestalten. Dabei wird der traditionelle Choral auch immer wieder in neuem Licht erscheinen durch Vertonungen durch die Jahrhunderte bis in die Gegenwart.

Das Jubiläum „500 Jahre Gesangbuch“ wird deutschlandweit und in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland mit einem umfangreichen Programm gefeiert, heißt es in der Ankündigung.