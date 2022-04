Welches Können Ross und Reiter beim dritten Reitertag in Wittenberg zeigten

Veranstaltung zieht rund 170 Teilnehmer aus Sachsen-Anhalt und weiteren Bundesländern an. Ross und Reiter zeigen was sie können.

Wittenberg/MZ - Reger Betrieb herrschte am Wochenende auf dem Reitplatz an der Nordendstraße in der Lutherstadt. Der Wittenberger Reitverein hatte zum dritten Reitertag eingeladen und neben vielen Reitvereinen aus dem Kreis sendeten zahlreiche Vereine aus Sachsen-Anhalt, Sachsen, Berlin und sogar Nordrhein-Westphalen ihre Sportler.