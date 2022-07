Welche Maßnahmen Wohnungsunternehmen in der Region Wittenberg planen

Wittenberg/MZ - Einen Tag nach der vorübergehenden Abschaltung der Pipeline Nordstream I, über die Deutschland russisches Erdgas bezieht, sind am Dienstag in Wittenberg die Spitzen der beiden großen Wohnungsvermieter Wiwog und WBG zusammengekommen. Ziel der Beratung war eine Verständigung über die Frage, ob und wie sich der Energieverbrauch in den Mietwohnungen drosseln lasse. Dies hatten unlängst bereits mehrere Wohnungsunternehmen in Deutschland angekündigt; für besondere Schlagzeilen sorgte der Plan einer sächsischen Wohnungsgenossenschaft, das Warmwasser im Tagesverlauf zeitlich zu rationieren.

