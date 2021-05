Weitgehende Lockerungen im Landkreis

Wittenberg - Ab Donnerstag treten nun auch im Landkreis Wittenberg zahlreiche Lockerungen in Kraft - die Schwelle von 100 ist bei den Inzidenzwerten an fünf Werktagen in Folge unterschritten worden. Am Mittwoch gab das Robert-Koch-Institut sogar einen Inzidenzwert unter 50 bekannt - nämlich 39. Was indes auch mit Pfingsten zu tun haben dürfte.

Schwierige Interpretation

Der Landkreis gibt nach den Worten von Sprecher Ronald Gauert am Donnerstag bekannt, wie genau die Regeln lokal aussehen sollen. „Wir sind noch in der Interpretation“, sagte er am Mittwochnachmittag. Die Verordnungen der verschiedenen Ebenen sollen im Interesse der Bürger gedeutet werden. Eine Veröffentlichung im Internet stellt Gauert für den Vormittag in Aussicht, Samstag erscheine dann das Amtsblatt.

Möglich sind nach seinen Worten unter anderem nun wieder Treffen eines Haushaltes mit fünf Personen eines weiteren Haushaltes - Kinder unter 14 Jahren ausgenommen. Öffnen dürfen Museen, Bibliotheken, Ausstellungen, Tierparke, Angebote der Kinder- und Jugendarbeit. Nötig ist allerdings noch ein Anwesenheitsnachweis, auch die Personenzahl muss begrenzt werden.

Ähnliches gilt laut Gauert bei Kinos, Theatern, Spielhallen, Veranstaltungen - innen 50, außen 200 Gäste, wenn es die räumlichen Bedingungen zulassen. Hier sei neben dem Anwesenheitsnachweis ein fachkundig durchgeführter Test Voraussetzung. Auch die Maske bleibt Pflicht.

Beherbergung erlaubt

Beherbergung ist nach den Worten des Landkreis-Sprechers erlaubt, auf Campingplätzen ohne Benutzung der Gemeinschaftseinrichtungen. Die Gastronomie darf wieder Gäste empfangen, drinnen zwischen 6 und 22 Uhr, draußen ohne zeitliche Begrenzung. Außerdem müssen 2,5 Quadratmeter Fläche pro Gast zur Verfügung stehen, Tische mit Abstand aufgestellt werden. Überdies braucht es einen negativen Test oder den Nachweis von Impfung beziehungsweise Genesung nach einer Corona-Infektion. (mz)