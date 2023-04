Weiterhin freie Fahrt für Ukrainer in Sachsen-Anhalt

Die ukrainische Flagge und die Buchstaben „UA“ weisen darauf hin, dass Oksanas Fahrzeug nach wie vor in der Ukraine zugelassen ist.

Wittenberg/MZ - Unter den ukrainischen Flüchtlingen, die nach dem Beginn des russischen Angriffskrieg vor über einem Jahr nach Deutschland geflüchtet sind, gab es in den letzten Wochen ein Thema, dass viele Fragen aufwirft: die Kfz-Zulassung. Viele der nun vorübergehend im Landkreis Wittenberg lebenden Menschen sind mit ihrem Fahrzeug gekommen. In Chatgruppen, in denen sich die Ukrainerinnen und Ukrainer austauschen, sei das Thema regelmäßig aufgetaucht.