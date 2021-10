Weiterer Erklärungsbedarf - Wittenberger OB schreibt erneut an Eltern der betroffenen Kita-Kinder

Wittenberg/MZ - Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) hat sich im Streit um die Rekommunalisierung von Kindertagesstätten in Wittenberg erneut mit einem Schreiben an die Eltern und Erzieher der beiden zunächst betroffenen Kitas gewandt.

Sofort auch online

„Ich verstehe Ihre Sorgen um Ihre Kinder. Ich kenne diese Ängste, habe ich doch selbst drei Kinder und bin gerade Opa geworden“, heißt es in dem vom 4. Oktober datierten Brief, der noch am selben Tag auf der offiziellen Homepage der Stadt veröffentlicht worden ist. „Ich schreibe Ihnen, damit Sie meine Motivation nachvollziehen können, warum wir künftig die Trägerschaft der Kindertagesstätten ,Schnatterinchen’ und ,Wortschatzpiraten’ in die Hand des Eigenbetriebes KommBi legen“, heißt es in dem einseitigen Schreiben weiter.

Genau hierzu werden aber kaum konkrete Ausführungen gemacht. Wie mehrfach berichtet ist die Kommune davon überzeugt, es finanziell besser machen zu können als die freien Träger. Es gehe eben auch darum, schreibt Zugehör jetzt, jenseits der Kindergartenzeit gute Bedingungen für den Nachwuchs zu schaffen, in der Grundschule, auf dem Sportplatz, im Jugendclub. „Wenn wir als Stadtgemeinschaft für gegenwärtige und künftige Generationen solche vielfältigen Angebote vorhalten wollen, müssen wir uns heute damit auseinandersetzen, wie wir dies in Zukunft finanzieren wollen.“

Allerdings bemüht sich Zugehör detailliert, die Befürchtungen von Eltern und Personal zu entkräften. Neuigkeiten gegenüber den bereits erfolgten Antworten im Fragenkatalog (die MZ berichtete) enthält sein Schreiben nicht. Kita und Konzept sollen beibehalten werden, dito die Ganztagsbetreuung und auch der „Spätdienst“; das Personal werde sämtlich übernommen. Erfolgen soll dies auf der Basis eines „Betriebsübergangs“ nach § 613a BGB, auch das ist nicht neu. „Die Kinder würden aufgrund dieser Vorgehensweise den Trägerwechsel nicht spüren“, verspricht Zugehör. Dies setzt freilich voraus, dass das Personal auch mitspielt.

Auf dem Rechtsweg

Deutlicher wird die Stadt Wittenberg in einer Informationsvorlage zum Thema, die ebenfalls am Montag auf ihrer Homepage eingestellt worden ist und den Verlauf der Ereignisse seit Bekanntwerden der Rekommunalisierungspläne zu Beginn der Sommerpause aus Sicht der Verwaltung darstellt. Demnach fühlt man sich von einem freien Träger - der Arbeiterwohlfahrt, die in absehbarer Zeit ebenfalls betroffen sein wird - und auch der Presse hie und da zu Unrecht angegriffen. Es geht etwa um das der Entscheidung zugrunde liegende Gutachten, das, wie die Verwaltungsspitze betont, nicht „unter Verschluss“ gehalten wurde. Dies hatte der Awo-Kreisvorsitzende Erhard Hellwig-Kühn gegenüber der MZ nahegelegt. In der öffentlich zugänglichen Version sind die Daten der einzelnen Träger anonymisiert. Zudem tritt die Stadt dem Eindruck entgegen, ein Bürgerbegehren verhindert zu haben. Man habe der Bürgerinitiative vielmehr „Hilfestellung“ gegeben - wozu man per Gesetz im Übrigen verpflichtet ist.

Unterdessen nimmt die Übernahme der ersten beiden Kitas vom Kindertagesstättenwerk Wittenberg in städtische Verantwortung ihren Lauf: „Seitens der Stadt wird avisiert, dass der EB KommBi diese Einrichtungen per Betriebsübergang fortführen wird. Die hierfür nötigen Schritte wurden von der Stadtverwaltung mit anwaltlichem Schreiben an das Kitawerk vom 27.09.2021 eingeleitet“, heißt es in der Vorlage für Hauptausschuss und Stadtrat.