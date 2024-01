Frauenärztin Bella Wassermann wird ihre Außenstelle in Bad Schmiedeberg nicht weiterführen. Welchen Grund sie nennt und was das für ihre Patientinnen heißt.

Die Gynäkologin Bella Wassermann in ihrer Praxis in Bad Schmiedeberg

Bad Schmiedeberg/MZ. - Bad Schmiedeberg verliert eine weitere Arztpraxis. Die Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Bella Wassermann, kündigt an, Ende Februar ihre Außenstelle in der Kurstadt aufzugeben, die die Medizinerin seit 2008 in Räumen der ehemaligen Post, wo sich zudem eine Hausarztpraxis und eine Logopädin finden, betrieben hat. Zwei Tage in der Woche, Mittwoch und Freitag, praktiziert sie seither in Bad Schmiedeberg.