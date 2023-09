Nach tödlichem Verkehrsunfall in Wittenberg: Weißes Rad erinnert an Cordula Särchen

Wittenberg/MZ - Einmal mehr hat ein furchtbarer Unfall für Erschütterung gesorgt in Wittenberg. Am 3. Juli verunglückte die Radfahrerin Cordula Särchen in der Friedrichstraße. Sie hatte keine Chance, wurde von einem aus der Straße der Befreiung kommenden Pkw-Fahrer offenbar übersehen, angefahren und starb vier Tage später an ihren schweren Verletzungen.