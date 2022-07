Weinfest zieht auf die Schlosswiese

Die Abstinenz hat ein Ende: Ab 28. Juli präsentieren sich wieder Winzer aus verschiedenen deutschen Weinbaugebieten in der Lutherstadt.

Wittenberg/MZ - Über die negativen Auswirkungen des Corona-Lockdowns auf das menschliche Suchtverhalten ist eine Menge geschrieben worden, es gibt andererseits aber auch zig rauschende Feste, die der Pandemie in den zurückliegenden bald zweieinhalb Jahren zum Opfer fielen. Das Wittenberger Weinfest ist so ein Fall. Zuletzt wurde es 2019 gefeiert, das war die 26. Auflage und die Veranstaltung fand quasi auf einer Baustelle statt, weil am Alten Rathaus gegraben wurde. Eine Baustelle gibt es dort auch jetzt aber die ist nicht der Grund, warum man anno 2022 auf die Schlosswiese zieht.