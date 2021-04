Weil Testkits fehlen: Stopp kurz nach dem Start

Wittenberg - Es hakte. Das ist am Dienstag schnell deutlich geworden, als die MZ sich bei Schulen der Region nach der Umsetzung der Pflichttests erkundigte. Der Hauptgrund: Die für Freitag versprochenen Testkits, mit deren Hilfe an den Schulen getestet werden sollte, sind nach Angaben von Landkreissprecher Ronald Gauert nicht angekommen, sie waren nun für den Dienstag angekündigt.

Am Abend erreichte die Redaktion dann die überraschende Nachricht, dass die gerade eingeführte Testpflicht bis Ende der Woche schon wieder ausgesetzt werden soll (siehe „Testpflicht vertagt“). Natürlich könne aber freiwillig weiter getestet werden. Hier die Stimmen aus den Schulen, in denen man sich noch nach Kräften bemühte, einer Testpflicht nachzukommen, die Stunden später schon nicht mehr gelten sollte:

„Wir sind ziemlich gestresst“, räumt der Leiter der Wilke-Schule in Coswig, Detlef Gutsche, ein. „Seit Ostern komme ich zu wenig anderem, als mich mit Tests zu beschäftigen.“ Inhalte kämen daher zu kurz und wegen Krankheitsfällen habe die Schule überdies Schwierigkeiten, den Wechselunterricht abzudecken. Gutsche: „Wir sind jetzt an der Belastungsgrenze.“

Viele testen zuhause

Schnelltests sind bis Dienstag nicht eingetroffen. Die, die übrig geblieben waren von früheren Lieferungen, wurden verteilt. Ein Großteil der Tests finde zuhause statt, was gut funktioniere, so der Schulleiter: „Die Eltern sind verlässlich. Sie sind ja daran interessiert, dass die Schule offen ist und alle möglichst gesund bleiben.“ Lediglich etwa eine Handvoll Eltern wollen die Schnelltests nicht, was zur Folge hat, dass ihre Kinder nicht am Präsenzunterricht teilnehmen dürfen.

Offenbar keine Probleme bei der Versorgung mit Tests haben sie aktuell in der Gesamtschule im Gartenreich (GiG) in Oranienbaum und am Gräfenhainichener Paul-Gerhardt-Gymnasium. GiG-Leiterin Kathleen Uebe berichtet auf Nachfrage, dass sie am vergangenen Donnerstag 400 Tests bekommen haben. An der Schule in freier Trägerschaft lernen zurzeit 218 Mädchen und Jungen.

Angesichts des Wechselunterrichts reichen die Test für zwei Durchgänge. Auch das Personal sei mit von der Partie. Die Testungen führen sie vor dem ersten Unterrichtsblock durch. Uebe ist zuversichtlich, dass sich alles einspielen wird. Bei der Einführung der Mund-Nase-Masken sei es auch nicht anders gewesen. Vor allem aber, so Uebe, sei es eine sinnvolle Sache: „Es gibt allen Sicherheit und eine langfristige Strategie.“

Geringer Aufwand

Gelassen, so könnte man es wohl nennen, blickt der Direktor des Paul-Gerhardt-Gymnasiums der nun geltenden Testpflicht entgegen. Er spricht von Selbstschutz „auch für die Elternhäuser“ und davon, dass der Aufwand vergleichsweise gering sei.

520 Schüler besuchen die Gräfenhainichener Bildungseinrichtung, etwa 50 Lehrkräfte gibt es - und laut Franke momentan ausreichend Tests. Die jüngste Lieferung kam demnach am vorigen Mittwoch an. Diesen Montag sei im Gymnasium umfassend getestet worden.

Im Wittenberger Cranach-Gymnasium reichen die Kits für diese Woche, erklärt Schulleiter Bernd Ludlei. Sie würden jeweils in der ersten Unterrichtsstunde angewendet, das gehe mit Übung zunehmend flotter. Oft testen sich die Lehrer gleich mit. „Es läuft ruhig und gesittet ab“, berichtet Ludlei. Dass einige Eltern Probleme mit der Testpflicht haben, verhehlt er nicht. Mehr als 20 Schüler aber seien es nicht, bei denen die Eltern von der Aussetzung der Präsenzpflicht Gebrauch machen. „Die Leute haben echte Bedenken oder vielleicht auch gefährdete Familienangehörige“, zeigt der Schulleiter Verständnis. Bei einigen würden die Tests auch zuhause durchgeführt. Allerdings müssen die Testkits in diesen Fällen in der Schule abgeholt werden, betont Ludlei.

Beinahe wäre es in der Kemberger Ganztagsschule „Ernestine Reiske“ am Montag gar nicht zu den Testungen der Schüler gekommen, wenn der Schuldirektor Jürgen Preuschoff nicht nachgeforscht hätte. Denn tagelang habe er auf die wichtige Lieferung der Laien-Schnelltests gewartet. Er sagt: „Durch ein Missverständnis wurden die Tests fehlgeleitet. Wir konnten sie vorigen Freitag aber noch abholen.“ Gerade rechtzeitig, denn am Montag sollten sie bereits eingesetzt werden.

Erstaunlich gut sei die Testung vor der ersten Stunde im Klassenraum abgelaufen, resümiert Preuschoff. Für die Schule in der Kemberger Innenstadt war es ohnehin eine Premiere, da sie die vor den Osterferien angekündigten Tests nicht erhalten hatten. Preuschoff: „Es konnte mir niemand sagen, wo die abgeblieben sind.“ Umso mehr freute es den Schulleiter, dass es keine Vorkommnisse beim Testen auf Covid-19 gab. Einige Tests mussten zwar wiederholt werden, das Ergebnis fiel jedoch überall negativ aus.

Schüler mussten nach Hause

Gar nicht erst bis zum Klassenraum wurden die Schüler der Bad Schmiedeberger Sekundarschule gelassen. Sie mussten sich direkt auf dem Flur vorm Eingang auf das Coronavirus testen. Erst nach einem negativen Ergebnis durften sie in die Räume. Dabei wurde bereits eine Person nach Hause geschickt. Ihr Test wies zwei rosafarbene Streifen auf - positiv.

„Der betroffene Schüler muss nun einen PCR-Test durchführen“, erklärt Schulleiter Roland Bette. Auch für andere Schüler endete der Schultag bereits am frühen Morgen. Teilweise hatten sie den unterschriebenen Elternzettel vergessen oder die Eltern stimmten einer Testung nicht zu. (mz/Marcel Duclaud, Corinna Nitz und Paul Damm)